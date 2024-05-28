İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 28 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
28.05.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
28.05.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, VATAN
28.05.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KIR
28.05.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
28.05.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.