  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 28 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 28 Mayıs Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Saat : 10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler

Saat : 10:00 - 16:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

Saat : 10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Beyazevler

Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
Yelki

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Sevgi
Günaltay

Saat : 10:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip

Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Saat : 15:00 - 18:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı
Yayakent

Saat : 12:00 - 14:00
KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
85. Yıl Cumhuriyet

Saat : 9:45 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere
Çaylı
Orhangazi

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Saat : 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük

Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Alpkent

Saat : 9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA