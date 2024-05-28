İzmir’de elektrik kesintisi 28 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 28 Mayıs Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Saat : 10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Saat : 10:00 - 16:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Saat : 10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Beyazevler
Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
Yelki
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Sevgi
Günaltay
Saat : 10:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip
Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Saat : 15:00 - 18:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı
Yayakent
Saat : 12:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
85. Yıl Cumhuriyet
Saat : 9:45 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere
Çaylı
Orhangazi
Saat : 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Alpkent
Saat : 9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı