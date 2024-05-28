Tepeli pelikanları her gün besliyor

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde yaşayan Bedii Akson 5 yıl önce, Bostanlı'da gezdiği sırada teknelerin üzerine konan pelikanları fark etti. Onları beslemeye başlayan Akson ile pelikanlar arasında dostluk oluştu. Akson, aralık ve haziran ayları arasında bölgede olan pelikanları her gün düzenli olarak besliyor. Balıkçılardan topladığı balık artıklarını kasalara koyan ve bisikletiyle pelikanların bulunduğu barınağa giden Akson, pelikanların karnını doyurmasını mutlulukla takip ediyor. Pelikanlar da Akson'un bisikletle alana geldiğini gördüğünde kıyaya gelip onu karşılıyor. Akson ve tepeli pelikanların dostluğu, görenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar hayvanların beslenmesini cep telefonlarıyla kaydediyor. Yaklaşık 5 yıldır pelikanları elleriyle beslediğini anlatan Akson,"Ben onları aç bırakamıyorum çünkü hep buradalar" dedi.