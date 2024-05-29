Ekonomililerin mezuniyet töreni

İZMİR'İN vakıf üniversitesine ait tek anaokulu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Anaokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı. 5-6 yaş grubundaki 20 çocuk, tıpkı üniversiteli ağabey ve ablaları gibi cübbelerini giyip keplerini havaya attı. Şarkılar söyleyen, aileleriyle birlikte dans eden minik Ekonomililer, unutulmaz ve eğlence dolu bir akşam yaşadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 2022 yılında açılarak hizmet vermeye başlayan Beyaz Köşk Anaokulu'nun yılsonu etkinliğinde, mezun olan çocukların yanı sıra anaokulunda eğitim gören diğer öğrenciler de yaptıkları etkinliklerle ailelerinin büyük beğenisini kazandı.