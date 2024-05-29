İzmirli diş hekimlerinden renkli perküsyon konseri

İZMIR Diş Hekimleri Odası (İZDO) üyelerinden oluşan perküsyon grubu, müzisyen Cüneyt Anar'ın yönetiminde renkli bir konsere imza attı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve İZDO Üyesi Filiz Taşlıoğlu'nun sunduğu perküsyon grubu konserinde Türkçe şarkılardan oluşan geniş repertuvar dinleyenlerden tam not aldı.

MARŞLARLA KUTLADILAR

İZDO üyelerinden kurulan perküsyon grubu, deneyimli müzisyen Cüneyt Anar ile birlikte bendir, darbuka, cajon, bongo ve tef gibi perküsyon aletleriyle sahnede orkestraya ve solistlere eşlik etti. Filiz Taşlıoğlu sunumunda "İnsan sesinden sonraki ilk çalgı olan, müzikteki ritmi ve tempoyu yansıtan perküsyon ile bu akşam ritmin büyülü dünyasını sizlerle buluşturuyoruz. Perküsyon grubumuza, Cüneyt Anar ile orkestrasına ve tüm katkı sunanlara teşekkür ederiz" diye konuştu. Unutulmaz bir gece yaşayan müzikseverler, etkinliğin sonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da Türk bayrakları ve marşlarla kutladı.