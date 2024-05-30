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Haberler İzmir İzmir dahil 17 ilde Kıskaç-18 Operasyonları: 90 şüpheli yakalandı

İzmir dahil 17 ilde Kıskaç-18 Operasyonları: 90 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik İzmir dahil 17 ilde düzenlenen “Kıskaç-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İHA
İzmir dahil 17 ilde Kıskaç-18 Operasyonları: 90 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonları düzenlendi. 4 gün içerisinde 90 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün "Gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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