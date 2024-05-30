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Haberler İzmir Yaşlı adam boğa kurbanı

Yaşlı adam boğa kurbanı

HABER MERKEZİ
Yaşlı adam boğa kurbanı

İZMİR'DEN Kars'a giden 64 yaşındaki Canip Akar boğa saldırısında yaşamını yitirdi. İzmir'den Kars'a yeğeninin düğünü için giden ve Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar Köyün'de kardeşinin evinde misafir olan Canip Akar, boğa saldırısına uğradı.

Canip Akar'a boğa saldırdı. Akar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahçede olduğu sırada komşularının ahırından çıkan boğasının saldırısına uğradığı öğrenilen Akar feci saldırıdan çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Saldırı sonrasında ağır yaralanan Akar sağlık ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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