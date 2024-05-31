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İzmir'de kanlı infaz: Otomobilinde silahla öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde 45 yaşındaki Gerçek Atçı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Atçı hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de kanlı infaz: Otomobilinde silahla öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırısına uğrayan Gerçek Atçı (45), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobilinde olduğu sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Atçı'nın otomobilinde ve çevrede incelemede bulundu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Atçı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Atçı'yı öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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