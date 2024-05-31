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Haberler İzmir Zehir taciri iki şüpheliye baskın

Zehir taciri iki şüpheliye baskın

HABER MERKEZİ
Zehir taciri iki şüpheliye baskın
İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda adreste uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfekler bulundu. Ekipler, Gümüşpala Mahallesi'nde bir adreste, İ.Y. (37) ve Y.K. (38) adlı iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yürütülen takibin ardından savcılık talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda uyuşturucu nitelikli hap, skunk, esrar ve ecstasy ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 205 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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