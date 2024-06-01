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Haberler İzmir Ege Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Ege Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

HABER MERKEZİ
Ege Üniversitesi yükselişini sürdürüyor
Uluslararası üniversite sıralaması yapan önemli kuruluşlardan olan Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan 2024 Yılı Dünya Sıralamasında Ege Üniversitesi (EÜ), bir önceki yıla göre 252 basamak yükselerek 474'üncü sırada yer aldı. Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam kurumsal akreditasyona sahip bir araştırma üniversitesi olarak marka değerimize değer katmak, Türkiye Yüzyılını, Türk bilim yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu anlamlı ve önemli başarıya katkı sunan mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
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