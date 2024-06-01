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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Saat : 9:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
Siteler
Yeni

Saat : 10:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Saat : 10:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa

Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

Saat : 9:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Kuşçular

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Saat : 13:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
İnönü ( 9 Eylül Cd. )
Günerli

Saat : 12:00 - 14:00
NARLIDERE / İZMİR
Huzur

Saat : 9:30 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Ulamış

Saat : 10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Yoğurtçular
Demirci

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