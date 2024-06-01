İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
Saat : 9:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
Siteler
Yeni
Saat : 10:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran
Saat : 10:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
Saat : 9:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Kuşçular
Saat : 13:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
İnönü ( 9 Eylül Cd. )
Günerli
Saat : 12:00 - 14:00
NARLIDERE / İZMİR
Huzur
Saat : 9:30 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Ulamış
Saat : 10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Yoğurtçular
Demirci