İzmir’de 9 saate varan su kesintisi 1 Haziran Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
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ALİAĞA HOROZGEDİĞİ
01.06.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ AKTEPE
01.06.2024 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA NALDÖKEN
01.06.2024 saat 03:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR
01.06.2024 saat 08:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA
01.06.2024 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÖSELER
01.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
01.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
01.06.2024 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.