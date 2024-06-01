İzmir’de bir garip berber dükkanı! Minibüsü ile müşterinin ayağına gidiyor

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Gün belirliyorum müşterilerim için. Balçova'ya, Çeşme'ye, Urla'ya gidiyorum. Gezerek yapıyorum bu işi. İsterlerse deniz kenarında isterlerse dağda... Mangalını yakarak, oturarak tıraş yapıyorum. Yani çok zevkli bir sistem oldu hem benim hem müşterilerim için. Rağbet çok, merak ediyorlar. İnsanlar geliyor dükkanın içine bakıyor. Gezmekle işi birleştirdik aslında. Çünkü dükkandan sıkıldım. Dükkanda hiçbir yere gidemiyorsunuz. Ben şimdi onların ayağına gittiğim, onlara gün verdiğim için daha rahat oldu."



Aracında nostaljik müzikler çaldığını, müşterilerine meşrubat ikramında bulunduğunu da belirten Eroğlu, Urla'ya uzak güzergahlardan gelen talepler için yol ücreti talep ettiğini söyledi.



