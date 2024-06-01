İzmir’de kurban pazarının en büyüğü! ’Toros Kaplanı’ 270 bin TL’den satıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1,5 tonluk 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 270 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Ramazan Dağgüllü (34), "Boğamı pazara getirir getirmez hemen sattım, alana hayırlı olsun" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 60 bin liradan başlayarak 120 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 60 ila 270 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş ise 14 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları ellerini çabuk tutmaları için uyardı.