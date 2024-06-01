Kruvaziyerlerin adresi Türkiye! 2015’ten bu yana en yüksek rakam

AYLARA GÖRE KRUVAZİYER TURİZMİ

Nisan ayında Türkiye'ye gelen 73 kruvaziyerde 74 bin 1 yolcu yer aldı. Aylar bazında kruvaziyer turizmi verilerine göre martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, ocakta ise 18 gemiyle 19 bin 986 turist Türkiye'ye ziyaret etti.

9 YIL SONRA İLK

Ocak nisan döneminde 2015 yılından sonra Türkiye'ye gelen en fazla kruvaziyer ile yolcu sayısına ulaşıldı. 2015'te aynı dönemde 185 kruvaziyerle 180 bin 297 yolcu ziyaret etmişti. Kruvaziyer turizminde 4 ayda gelen yolcu ve gemi sayısında 9 yıl sonra ilk yaşandı.