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Haberler İzmir Kruvaziyerlerin adresi Türkiye! 2015'ten bu yana en yüksek rakam

Kruvaziyerlerin adresi Türkiye! 2015'ten bu yana en yüksek rakam

Tam bir turizm cenneti olan ülkemizde bu yıl Ocak-Nisan arası dönemde 10 limana 123 kruvaziyerle 135 bin 114 turist geldi. 2015 yılından sonra Türkiye'ye gelen en fazla kruvaziyer ile yolcu sayısına ulaşıldı.

DHA
Kruvaziyerlerin adresi Türkiye! 2015’ten bu yana en yüksek rakam

Kruvaziyer turizmiyle ocak ve nisanı kapsayan 4 ayda 10 limana 123 gemi demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerde 135 bin 114 yolcu yer aldı. Amasra'ya 5, Antalya'ya 2, Bodrum'a 4, Çanakkale'ye 5, İstanbul'a 23, İzmir'e 6, Kuşadası'na 67, Marmaris'e 2, Samsun'a 5, Trabzon'a 4 kruvaziyer geldi.

EN FAZLA YOLCU VE KRUVAZİYER KUŞADASI'NA GELDİ
Kruvaziyerle gelen turistler Türkiye'de en fazla Kuşadası'nı tercih etti. Kuşadası Limanı'na demirleyen 67 kruvaziyerde 81 bin 615 yolcu yer aldı. İstanbul'a 23 gemiyle 26 bin 315, İzmir'e 6 kruvaziyerle 7 bin 994 turist geldi.

Kruvaziyerlerin adresi Türkiye! 2015’ten bu yana en yüksek rakam

AYLARA GÖRE KRUVAZİYER TURİZMİ
Nisan ayında Türkiye'ye gelen 73 kruvaziyerde 74 bin 1 yolcu yer aldı. Aylar bazında kruvaziyer turizmi verilerine göre martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, ocakta ise 18 gemiyle 19 bin 986 turist Türkiye'ye ziyaret etti.

9 YIL SONRA İLK
Ocak nisan döneminde 2015 yılından sonra Türkiye'ye gelen en fazla kruvaziyer ile yolcu sayısına ulaşıldı. 2015'te aynı dönemde 185 kruvaziyerle 180 bin 297 yolcu ziyaret etmişti. Kruvaziyer turizminde 4 ayda gelen yolcu ve gemi sayısında 9 yıl sonra ilk yaşandı.

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