Üst düzey görevden alma: Devran gitti, Okyay geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra birçok üst düzey isimle yolları ayıran Başkan Cemil Tugay son olarak genel sekreter yardımcılığı kadrosuna atama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllardır Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı başta olmak üzere Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda görevler yapan Yıldız Devran görevinden alındı. Devran'ın yerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay atandı. Okyay'ın 1984-1989 tarihleri arasında Ege Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde Başkan Tugay ile birlikte eğitim gördüğü, üniversiteden sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.