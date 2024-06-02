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Haberler İzmir 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları yaptılar

16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları yaptılar

HABER MERKEZİ
16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları yaptılar
İZMİR'İN Bergama ilçesinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda vefat eden çocuklara dikkati çekmek isteyen öğrenciler, boyadıkları 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları oluşturdu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen öğrenciler, Bergama Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde bir araya geldi. Öğrenciler, saldırılarda ölen çocukları temsil etmesi amacıyla boyadıkları 16 bin taştan Türkiye ve Filistin bayrağı yaparak bahçedeki alana dizdi. "Özgür Filistin", "Çocukları kurtarın", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizleri taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
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