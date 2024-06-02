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Buca’da dikkat çeken bağış

HABER MERKEZİ
Buca’da dikkat çeken bağış

BUCA Belediyesi haziran ayı olağan meclisinde yapılan şartlı bağış dikkat çekti. Buca Belediye Başkanlığı görevine Görkem Duman'ın seçilmesinin ardından sosyal yardımlara ağırlık veren Buca Belediyesi'ne, ilçe sınırlarında yaşayan hayırsever vatandaşlardan örnek bir destek geldi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

ZAFER Mahallesi sınırlarında yer alan toplam büyüklüğü 66 bin 422,16 metrekare olan tarım arazisi Buca Belediyesi'ne şartlı bağışlandı. Görkem Duman'ın belediye başkanlığı yaptığı süreyi kapsayacak olan bağış sürecinde yetiştirilecek ürünlerin ihtiyaç sahipleri için kullanılması şartı da yer aldı.

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