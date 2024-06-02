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Haberler İzmir Büyükerşen'den Mutlu’ya ziyaret

Büyükerşen'den Mutlu’ya ziyaret

HABER MERKEZİ
Büyükerşen’den Mutlu’ya ziyaret
ÖNCEKİ dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu ziyaret etti. Ziyarette, şehrin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Büyükerşen'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Mutlu Eskişehir'in geleceği için birlikte çalışma arzusunda olduklarını belirterek "Belediyeciliğin duayen isimleri, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya geldik. Geçmiş dönem Kültür Bakanımız ve 21. Dönem İzmir Milletvekilimiz Suat Çağlayan, Kent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Murtezaoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel'in de eşlik ettiği buluşmada belediyecilik ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirerdik. Bu kıymetli buluşma için kendilerine teşekkür ederim" dedi.
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