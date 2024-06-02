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Haberler İzmir İzmir'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! Kafeteryaya daldı aracı bırakıp kaçtı

İzmir'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! Kafeteryaya daldı aracı bırakıp kaçtı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.A'nın kontrolündeki 35 EG 6065 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde önce bir apartmanın duvarına, ardından kafeteryada oturan üç kişiye çarptı. Kazada üç kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

AA
İzmir’de ehliyetsiz sürücü dehşeti! Kafeteryaya daldı aracı bırakıp kaçtı

Son dakika İzmir haberleri... Buca'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki B.A'nın kullandığı 35 EG 6065 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.

Kazada kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.

Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.

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