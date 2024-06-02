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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 2 Haziran Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Haziran Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 2 Haziran Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 2 Haziran Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Haziran Pazar

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere

Saat : 10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar

Saat : 10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Yunus Emre

Saat : 10:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Haziran Pazar

Saat : 9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Kibar
İğdeli

Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu

Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy

Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey

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