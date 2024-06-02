İzmir’de elektrik kesintisi 2 Haziran Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Saat : 10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
Saat : 10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Yunus Emre
Saat : 10:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
Saat : 9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Kibar
İğdeli
Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey