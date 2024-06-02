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İzmir'de köpek cinayeti

İzmir Gaziemir’de yaşayan 21 yaşındaki Ahmet Doğanoğlu sahiplenmek için eve getirdiği köpek yüzünden tartıştığı babasının saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

FATİH ŞENDİL
İzmir’de köpek cinayeti

İZMİR'İN Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Doğanoğlu'nun sahiplenmek istediği köpek sonunu getirdi. 21 yaşındaki gencin eve köpek getirmesine sinirlenen baba Murat Doğanoğlu, önce sözlü olarak tartıştığı oğluna bir süre sonra ekmek bıçağıyla saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CANİ BABA KAÇAMADI

OLAYDAN sonra kayıplara karışan baba Murat Doğanoğlu ise suç aleti bıçakla birlikte aynı semtteki bir kahvehanenin tuvaletinde yakayı ele verdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan cani babanın ilk ifadesinde oğluyla olay öncesinde de banyoda yüksek sesle şarkı söylediği için şiddetli bir tartışma yaşadıklarını söylediği öğrenildi. Cani baba tutuklanırken talihsiz gencin cenazesi ise Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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