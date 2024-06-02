Turistler İzmir'de 'deniz ve kültür' turizmini tercih ediyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler, turistik alanlara yönelik seyahat planlarını yapmaya başladı. Tarih, kültür-sanat, sağlık, termal ve ekoturizm gibi seçenekleriyle ziyaretçilere çeşitli kültürel alanlar sunan İzmir'de ise bu yıl turizm sezonu açısından önemli artışların olacağı öngörülüyor. İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, İzmir'in, tarihi-kültürel değerleri, coğrafyası, denizi, kumu ve güneşi ile güçlü bir turizm kenti olduğunu söyledi. İzmir'in, kitle turizmi dışında alternatif turizm türleri açısından elverişli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Çevik, "İzmir, geliş amacına göre en çok deniz-kum-güneş ve kültür turizmi ağırlıklı turisti konuk etmektedir. Ayrıca, ziyaretçilere sunulan tarih, kültür-sanat, inanç, sağlık, termal, ekoturizm ve gastronomi turizmi imkanları ile geniş bir turistik ürün yelpazesi sergilemektedir. Bu potansiyel, kenti yerli ve yabancı turistler açısından cazip kılmaktadır. İzmir'de Michelin Seçkisinde çeşitli ödüller alan restoranlar, şefler ve işletmecilerin Michelin Rehberi'nde yer alması İzmir açısından gastronomi turizminin dönüm noktasıdır" diye konuştu.