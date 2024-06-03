Acılı anne konuştu: Hortumla dövüyordu

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Aktepe Mahallesi'nde yaşayan Murat Doğanoğlu (46), evde 21 yaşındaki öz oğlu Ahmet Doğanoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğanoğlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Murat'ı göğüs, karın ve bacak kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Evinin yakınlarındaki kahvehaneye kaçan Doğanoğlu, suç aleti ile birlikte yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat Doğanoğlu'nun kavganın eve köpek getirmesinden kaynaklandığını iddia etti. Cani adam tutuklandı.

Sunay Kurt Muratdağı

'GÜN YÜZÜ GÖRMESİN'

İnsanı dehşete düşüren olayın ardından Yeni Asır'ın ulaştığı anne Sunay Kurt Muratdağı'nın açıklamaları duyanların kanını dondurdu. Evladı Ahmet Doğanoğlu'nu öldüren eski eşi Murat Doğanoğlu'ndan 16 yıl önce boşandığını belirten Kurt Muratdağı, "16 yıl önce bana gösterdiği şiddet nedeniyle boşandım. En ağır cezayı alsın ve bir daha gün yüzü görmesin. Daha önce de evladıma işkence yapıp, hortumla darp ettiği için bu adamın cinayeti planlı ve kasten işlediğini düşünüyorum" diye konuştu. Aile Danışmanı Nil Katre Koç ise, "Bu durumun bir can sahiplenilmesi ile ilgili yok. Daha önceden de şiddet içeren girişimlerinin olduğu aşikar. Ama bu rahatsızlığı yani gelişen cinnet geçirme durumuyla ilgili geçmişine bakılırsa emsal rahatsızlıklarının olma ihtimali çok yüksek" dedi.