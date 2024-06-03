‘Arıtma Tesisi’ sözü verilen Dikilililerin sabrı taşıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık konutların yoğun olarak bulunduğu Salihleraltı mevkiindeki deniz kirliliği yaklaşık 7 yıldır önlenemiyor. 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kuzey Ege Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı'nda belirtilen Dikili ilçesindeki arıtma sorununun çözümü için bugüne dek somut önlem alınmadı. Kirliliğin kaynağı olarak iki faktör gösteriliyor. Bunlardan ilki 2 kilometre uzaklıkta yer alan Kıratlı köyünde süt ürünleri üreten mandıra. Diğeri ise bölgede bulunan binlerce yazlık konutun, atık su arıtma sistemlerini çalıştırmayarak atıklarını kuru derelere; oradan da denize vermesi.

22 KÖYÜN SORUNU OLDU

Yıllar içinde büyüyerek bölge için kangrene dönüşen sorun hakkında Salihleraltı'nda yaşayanların talebi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Dikili'de kurulacağı açıklanan ve Salihleraltı ile birlikte bölgedeki 22 köyün atık su sorununu çözecek Dikili Atık Su Arıtma Tesisi'nin bir an önce devreye alınması. Vatandaşlar, yerel yönetim başta olmak üzere İZSU tarafından yıllardır söz verildiği halde yapılmayan merkezi artırma sisteminin bölge için aciliyet taşıdığını kaydetti.