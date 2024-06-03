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Haberler İzmir Eski çöp döküm alanı alevlere teslim

Eski çöp döküm alanı alevlere teslim

HABER MERKEZİ
Eski çöp döküm alanı alevlere teslim
İzmir'in Foça ilçesi Yeni Bağarası Mahallesi'nin Yenifoça girişi mevkiindeki eski çöp depolama alanında, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, yakındaki makiye de sıçradı. Yangın, 2 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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