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Haberler İzmir İzmir dahil 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 tutuklama

İzmir dahil 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir dahil 6 ilde göçmen kaçakçılarını yakalamaya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
İzmir dahil 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 32 şüpheli şahıs hakkında altı ay süren çalışmalar neticesinde düğmeye basıldı. Muğla merkezli 6 ilde (Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Osmaniye) "Mektep Suç Örgütü Üyesi" isimli göçmen kaçakçılarına yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 18 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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