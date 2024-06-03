İzmir’de 2. el araçların fiyatı düşse de galericiler sinek avlıyor

ESNAFIN GÜNÜ BİRBİRİNE ÇAY ISMARLAMAKLA GEÇİYOR

Bomboş kalan araç dolu dükkanlarda ise araçların bakımları yapılıyor, esnafın günü birbirine çay ısmarlamakla geçiyor. İzmir Otokent esnafı, satışların durmasını banka kredi faizlerine bağladı. İzmir Otokent esnafından Seyhat Kaysal, "Krediler yüksek olduğu için sıfır değil, ikinci el bile satamıyoruz. Bugün 1 milyon TL'yi bankaya atan kişi 40-50 bin lira faiz alıyor, gelir arama alır mı? Almaz. Yarın araba satacağımın garantisi var mı? Hayır; ama bankanın faizinin garantisi var. Kurban Bayramı'nın gelmesinin de bir anlamı yok. Artık bu işin yazı da kışı da kalmadı. Fiyatları şu an düşürdük. 3,5 milyonluk arabayı 3 milyon 350 bin liraya düşürdük yine aynı. Bir firma sıfır olan 1 milyon 280 bin liralık aracı 1 milyon 100 bin liraya düşürdü yine arayan yok" dedi.