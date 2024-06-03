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Haberler İzmir İzmir'de lastiği patlayan tır devrildi, yol saatlerce ulaşıma kapandı

İzmir'de lastiği patlayan tır devrildi, yol saatlerce ulaşıma kapandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saatlerinde seyir halinde lastiği patlayan tır kontrolden çıktı. Dorsesi yan yatan tır yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu.

DHA
İzmir’de lastiği patlayan tır devrildi, yol saatlerce ulaşıma kapandı

İzmir'de, seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, Ankara Caddesi'ne devrildi. TIR şoförü K.Ö. yaralanırken, yol 3 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Caddesi Konak istikameti Bayraklı mevkisinde meydana geldi. Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl götüren K.Ö. yönetimindeki 35 AJR 087 plakalı TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolden çıktı.

İzmir’de lastiği patlayan tır devrildi, yol saatlerce ulaşıma kapandı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın 35 KA 9930 plakalı dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de lastiği patlayan tır devrildi, yol saatlerce ulaşıma kapandı

Sürücü K.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

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