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Haberler İzmir İzmir'deki yangının arkasından iki sorumsuz çıktı

İzmir'deki yangının arkasından iki sorumsuz çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde bulunan eski çöplük alanında çıkan yangının iki şüphelisi yakalandı. Alınan bilgiye göre yangın, şüphelilerin plastik kabloları ve atıkları yakmaları sonucu çıktı.

İHA
İzmir’deki yangının arkasından iki sorumsuz çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında yangın çıkmış, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Konuyla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin, izinsiz hafriyat ve atık toplama faaliyetleri yaptığı, plastik kabloları ve atıkları yakmaları sonucu yangının başladığı belirtildi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli yakalanarak ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, yangın nedeniyle 70 hektar arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

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