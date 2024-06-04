AK Partili Çankırı’nın girişimiyle yıkım durdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin önce yıkım kararı aldığı ancak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın 'güçlendirilebilir' açıklaması ile geri adım attığı Çankaya Çok Katlı Otopark'ına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan güçlendirilme onayı çıktı.

'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

KONUYLA ilgili yazılı açıklamada bulunan Çankırı, Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif yer göstermeden Çankaya Çok Katlı Otopark için aldığı yıkım kararına karşı geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana hassasiyetle çalıştıklarını, vurguladı. Çankırı, "Amacımız 12 bin esnafa ev sahipliği yapan Kemeraltı esnafı başta olmak üzere ve elbette İzmirlinin çileye dönen otopark sıkıntısına bir nevi nefes aldıran bu adresin, Büyükşehir yönetimi alelade tavırla 'yıkılacak' kararına karşı çıkmak idi.

Nitekim çabalarımız sonunda sonuç verdi: İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili geri adım attı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nden talepte bulundu. Ve bugün (dün) gönül rahatlığı ile Bakanlık bu konuda onay verdi. "Top bakanlıkta' diyenlere duyurulur. Nerede üzerimize düşen görev ve yetki var ise orada olduğumuzu bir kez daha bu konu üzerinden belirtmek isterim. Yeter ki çalışmaya gönülleri olsun. Şimdi ivedilikle güçlendirme çalışmalarını yakından takip edeceğiz" dedi.