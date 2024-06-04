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İzmir dahil 15 ilde Sibergöz-43 Operasyonları: 54 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir dahil 15 ilde “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik yapılan “Sibergöz-43” operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

İHA
İzmir dahil 15 ilde Sibergöz-43 Operasyonları: 54 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun olmak 15 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığı açıkladı.

Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini belirtti. Operasyonlar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca,147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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