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İzmir'de işten çıkarılan işçiler Büyükşehir'in kapısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzenerji ve İzdoğa şirketlerinden işten çıkarılan işçiler, belediye önündeki 14 günlük eylemlerine devam ederken, Genel-İş ve Belediye-İş sendikalarından destek ziyareti gerçekleşti. Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, işçilerin haklarını savunarak işten çıkarmaların durdurulmasını ve işten çıkarılanların geri alınmasını istedi. Gül, yetkililere sorunun çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Basın açıklamasının ardından, sendika üyeleri işçilerle birlikte bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

AA
İzmir’de işten çıkarılan işçiler Büyükşehir’in kapısında

Genel-İş ve Belediye-İş üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan ve belediye önünde 14 gündür eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen sendikaların yönetimi ve üyeleri, sloganlarla Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önüne yürüdü.

Burada eylemlerini sürdüren işçilerle basın açıklaması yapan Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İzdoğa ve İzenerji'deki 195 işçinin seçimin ardından belirli aralıklarla işten çıkarıldığını söyledi.

Bu durumun belediye çalışanlarında huzursuzluk yarattığını ifade eden Gül, "Seçim öncesinde ve sonrasında yaşananlarda, belediyede çalışan bu emekçilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu hesapların faturasını sözde 'tasarruf' adı altında emekçiye kesmeye çalışanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz, işçinin ekmeğinden tasarruf olmaz." diye konuştu.

Gül, işten çıkarmaların durdurulmasını, çıkarılanların tekrar işbaşı yaptırılmasını isteyerek, yetkilileri sorunun çözümü için müzakere masasına davet etti.

Açıklamanın ardından grup bir süre oturma eylemi yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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