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Haberler İzmir İzmir'de terör operasyonu: 8 kişi yakalandı 2’si aranıyor

İzmir'de terör operasyonu: 8 kişi yakalandı 2’si aranıyor

İzmir'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyeliği ve propagandası suçlamasıyla 8'i Türk vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 2 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA
İzmir’de terör operasyonu: 8 kişi yakalandı 2’si aranıyor

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi, fotoğraf bulunan, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve terör örgütünün propagandasını yaptığı suçlamalarıyla 8'i Türk vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Polisin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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