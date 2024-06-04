Sokak köpeği saldırısının faturası İzmir Büyükşehir’e

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Kent Ormanı'nda, 11 Mart 2021 günü spor yapan avukat Selman Eke, 5- 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan, montu, telefonu ve pantolonu da zarar gören Eke, saldırıdan sorumlu tuttuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ihtarname çekip, şikayetçi oldu.

BALÇOVA DA DAHİL EDİLDİ

İhtarnamesine cevap alamayan Eke, İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak, hizmet kusuru bulunduğunu iddia ettiği belediyeden, 10 bin lira maddi 15 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığına hükmederek, insan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan saldırgan sokak hayvanlarını rehabilite etme görevini yapmadığı ve hizmet kusurunun olduğu gerekçesiyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Dosyanın gönderildiği istinaf mahkemesi ise sorumlu kurumlar arasına Balçova Belediyesi'ni de dahil ederek, yerel mahkemenin kararını onadı.

"SORUMSUZLUĞU YARGI DA TESCİLLEDİ"

AVUKAT Selman Eke, "Tazminat miktarının bir TL veya 100 bin TL olması önemli değil. Önemli olan, bu dava sonucunda idarenin kusurunun sabit hale gelmesidir. İdarenin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği yargı tarafından tescil edildi" dedi. Selman Eke, hayvanların yaşam haklarının korunması ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının toplumun huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi