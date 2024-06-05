İzmir’de 4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! Cinayette dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı

Onunla da kahvaltı yaptık. Annesini sorunca eczaneye gittiğini söyledim. Üzerini değiştirmek için benim odama girdiğinde, aynı bıçakla arkasından yaklaşıp boğazını kestim. Cesedi odamda bırakıp bıçağı yıkadım.

BANA YAPTIĞI İYİLİKLER AKLIMA GELDİ

11.30'da diğer kızı Leyla geldi. Kahvaltı yapmak istemedi. Ruslan ve Gulkamar'ın cesetlerinin bulunduğu odaya yönelince tam kapının önünde onu da öldürdüm. Ertesi gün cesetleri nasıl yok edeceğini düşünmeye başladım. Kanalizasyona atmak için banyoya götürüp parçalara ayırdım. Parçaları da buzdolabına koydum.Ertesi gün kalktığımda, Gulkamar'ın bana yaptığı iyilikler aklıma geldi. Bu yüzden onu toprağa vermek istedim. Cesetler bozulmasın diye derin dondurucu aldım. 17 Haziran'da Çeşme'ye giderek, daha önce yanında çalıştığım Mustafa Arslan'a, 'karımı ve çocuklarımı öldürdüm. Görünmemem lazım' dedim. 'Boş ver bir şey olmaz' dedi ve bana inanmadı" dedi.