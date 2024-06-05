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Haberler İzmir İzmir'de 8 saatlik su kesintisi 5 Haziran Çarşamba

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde 8 saati bulan su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? soruları merak ediliyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 5 Haziran Çarşamba

FOÇA YENİBAĞARASI
05.06.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET
05.06.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME
05.06.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ
05.06.2024 saat 01:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 9 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 5 Haziran Çarşamba

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, ÇAYLI, EMİRLİ, KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, ORHANGAZİ, KÖFÜNDERE, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, YENİCEKÖY
05.06.2024 saat 09:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE KÜÇÜKKALE
05.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR
05.06.2024 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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