İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? soruları merak ediliyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...