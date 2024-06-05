İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Tokatbaşı
Sadıkpaşa
Fatih
Fırınlı
Saat : 10:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Aziziye
Doğancı
Paşaköy
Sarıcalar
Yalnızdam
Yeniler
Zağnoz
Saat : 9:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
Saat : 9:00 - 11:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Saat : 11:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetoğlu
Çalıkuşu
Saat : 9:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Parlak
Salman
Saat : 9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sarılar
Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Şemsiler
Umurcalı
Yağlar
Saat : 10:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Yeni
Saat : 11:30 - 14:30
KONAK / İZMİR
Alsancak
Umurbey
Saat : 10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli
Uğur Mumcu
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere
Çaylı
Orhangazi
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Toki
Mahmutlar
Karateke
Saat : 9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Pancar
Saat : 9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Balıklıova