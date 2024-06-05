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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri bekleniyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Tokatbaşı
Sadıkpaşa
Fatih
Fırınlı

Saat : 10:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Aziziye
Doğancı
Paşaköy
Sarıcalar
Yalnızdam
Yeniler
Zağnoz

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Saat : 9:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

Saat : 9:00 - 11:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

Saat : 11:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetoğlu
Çalıkuşu

Saat : 9:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Parlak
Salman

Saat : 9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sarılar

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Şemsiler
Umurcalı
Yağlar

Saat : 10:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Yeni

Saat : 11:30 - 14:30
KONAK / İZMİR
Alsancak
Umurbey

Saat : 10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli
Uğur Mumcu

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere
Çaylı
Orhangazi

Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Toki
Mahmutlar
Karateke

Saat : 9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Pancar

Saat : 9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Balıklıova

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