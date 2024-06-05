İzmir’de elektrik kesintisi 5 Haziran Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 5 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...