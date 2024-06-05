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İzmir'de korkutan yangın! AVM'den dumanlar yükseldi

İzmir'in Konak ilçesindeki bir AVM'deki restorana ait bacadan çıkan yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. Yangın alarmıyla birlikte, içerisi duman dolan AVM'deki müşteriler ve çalışanlar tahliye edilmeye başlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İHA
İzmir’de korkutan yangın! AVM’den dumanlar yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir AVM'deki restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle AVM tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Konak ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. AVM içerisindeki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada AVM dumanlarla kaplanınca tedbir amacıyla vatandaşlar ve iş yeri çalışanları tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri en son kattaki restoran bölümündeki yangına hemen müdahale etti.

Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AVM'de soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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