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İzmir'deki terör operasyonunda 6 kişi yakalandı; 4 kişi aranıyor

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

DHA
İzmir’deki terör operasyonunda 6 kişi yakalandı; 4 kişi aranıyor

İzmir'de, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sosyal medyada propagandasını yapan 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 6'sı gözaltına alındı, 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise il dışında olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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