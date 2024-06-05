Kemeraltı ve Basmane’de izinsiz restorasyona ceza

İZMİR Konak Belediyesi son zamanlarda yaşanan yangınlara dair yazılı açıklama yaptı. Uyarı niteliğindeki açıklamada, Kemeraltı ve Basmane'de meydana gelen yangınların büyük risk taşıdığı belirtilerek, "Korunması gereken alanda izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağı gibi, yine bu kanun kapsamında onaylanmış Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı kullanım kararlarına aykırı herhangi bir uygulamaya da izin verilemeyeceği açıktır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca yapıya zarar verenlere ve izinsiz inşa faaliyetlerinde bulunanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği aktarıldı.