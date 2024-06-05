Mektepten garantili geçiş

AKIL ALMAZ BİR SİSTEM

GÖÇMEN kaçakçılarının akıl almaz yöntemlerle, çok sayıda kişinin canını hiçe sayarak adeta 'İnsan ticareti' yaptığı biliniyor. İzmir'in Basmane semtinde 'mektep' adını verdikleri bir ofis açan organize suç çetesi de tam olarak böyle bir mantıkla işletilirken, düzenlenen bir operasyonla çökertildi. Çetenin bin Euro kapora alıp, 8 bin Euro'ya Yunanistan'a geçiş garantisi vermesi ise 'pes' dedirtti.

ÇETE LİDERİ ARANIYOR

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin altı aylık çalışması sonrası düzenlenen operasyonda İzmir, Muğla, Antalya, İstanbul, Manisa ve Osmaniye'de 18 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. yerde aranıyor.

Suç örgütünün diğer lider kadrosunda yer alan Tamer Turan ve Onur Mürdüm isimli kişilerin de tutuklananlar arasında yer aldığı öğrenildi.