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Haberler İzmir Askeri kışlaya sanayi sitesi

Askeri kışlaya sanayi sitesi

HABER MERKEZİ
Askeri kışlaya sanayi sitesi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bornova'da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası arazisinin, sanayi sitesi kurulması için İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) devredilmesine onay verdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, devir protokolünün kısa süre içinde imzalanacağını belirtti

BAKANLIK VE İZTO EL SIKIŞTI

İZTO yönetiminin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yaptığı ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da yer aldı.

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