‘Bayraklı Kasabı’na müebbet

İzmir Bayraklı'da bir evde derin dondurucu ve buzdolabına saklanmış, 160 parçaya ayrılmış cesetler bulunmuştu. Katil Saparmurad Hallyev'in ifadesinde 13 Haziran'da Gulkamar Hanymova ve yakınlarını öldürmek amacıyla Bayraklı'daki eve geldiğini, o sırada evde yalnız olan Ruslan Kerimov'u öldürdüğünü, Gulkamar Hanymova ve kızlarının eve gelmesini beklerken kahvaltı hazırladığını anlattığı kaydedildi.

Saparmurad Hallyev cesetleri, çürümemeleri için aldığı dondurucu ve buzdolabına koyduğunu söylemişti.

Eve ilk gelen Gulkamar Hanymova ile önce kahvaltı yaptıklarını, daha sonra onu öldürdüğünü ifade eden Hallyev, Hanymova'nın kızı Laçin Geldiyarova'nın (28) geldiğini, onunla da kahvaltı yaptıklarını, aynı bıçakla bu kişiyi de öldürdüğünü kaydettiği, son olarak eve gelen Leyla Geldiyarova'yı (30) öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Anne Gulkamar Hanymova, kızı Laçin Geldiyarova ve Leyla Geldiyarova canice katledildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Katil Saparmurad Hallyev

İddianamede, sanığın öldürdüğü kişilerin telefonlarını sattığı, memleketine kaçmak için hazırlık yaptığı esnada yakalandığı ve yaptıklarından pişman olmadığı ifade edildi.

İzmir'deki kan dondurucu cinayet, gazetemizin manşetine taşınmıştı. Korkunç olay, Bayraklı'da yaşanmıştı

Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Saparmurad Hallyev tutuklanmıştı.