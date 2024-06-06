Dünyaca ünlü yıldız İzmir’de konser verdi! Yumruklar Filistin için kalktı

Son dakika İzmir haberleri...İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan Imany, İzmir'de verdiği konserde Filistin için destek çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Imany'ye dinleyiciler de eşlik etti.

Imany, konser sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına dikkat çekerek, "Burada bulunan herkes yumruğunu havaya kaldırsın, dünyanın her yerinde öldürülen masum insanlar için yumruklarınızı havaya kaldırın, Filistin'de ateşkes için ellerinizi kaldırın... Filistin'e özgürlük. Söylediğim gibi birimiz özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla çağrıya destek verdi.