Güzelbahçe’nin manzaralı kafelerinde çay 8 TL

İZMİR'DE Güzelbahçe Belediyesi, kendi bünyesinde bulunan GÜZBEL isimli kafelerdeki ürünlere yüzde 20 indirim yaptı. Sahilde bulunan deniz manzaralı kafelerde bir bardak çay 8 TL'den satılırken, hemen yanındaki kafelerde ise çay 50 TL'den satılıyor. GÜZBEL'de, diğer özel işletmelere oranla yiyecek ve içecek fiyatlarının 2 kata kadar düşük tutulduğu öğrenilirken, vatandaşlar indirimlerden memnun kaldı. Belediyeye bağlı 3 kafe de tıklım tıklım doldu, belediye çalışanları ise siparişleri yetiştirmekte zorlandı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Sahil bölgelerinde en düşük fiyat bizde. Eğer bununla ilgili başka bir fiyat çıkarsa, söz veriyorum bir daha indirim yapacağım" dedi.

Öte yandan sahilde bulunan GÜZBEL Plaj Kafe de, 24 saat hizmet verecek şekilde tadilattan geçirilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Güzelbahçe Belediyesi, şezlong ve şemsiyelerin ise ücretsiz kullanılacağını duyurdu.