  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir merkezli operasyon! 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir merkezli operasyon! 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 9 şüpheli yakalanırken, firari olan 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

AA
İzmir merkezli operasyon! 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir ve Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, İzmir merkez ilçeleri, Torbalı ve Kemalpaşa ile Balıkesir'de düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA