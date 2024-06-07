Büyükşehir İZBAN’a yatırımı unuttu

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kentteki İZBAN tartışmasına yönelik olarak önemli bilgiler paylaştı. Bursalı, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde elli oranında ortağı olduğu İZBAN'ın günde yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verdiğini hatırlatarak, "Kentimiz için bu kadar önemli bir ulaşım ağının geliştirilmesine herkesin katkı sağlaması gerekir. TCDD'nin üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesine karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluktan kaçmanın peşinde" ifadelerini kullandı. İZBAN için TCDD'nin, üç yılda 1 milyarlık harcama yaptığını vurgulayan Bursalı, "Ayrıca İZBAN trenlerinin kullandığı elektrik için de toplam 842 milyon lira ödeme gerçekleştirdi. Bu süreçte maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir demiryolu hattı yapılmadı. TCDD tarafından üç yıl boyunca yapılan hiçbir harcamaya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı olmadı" dedi.