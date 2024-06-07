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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 7 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Saat : 10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi
Balcılar
Osmanlar
Dernekli

Saat : 9:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Akçenger

Saat : 9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Saat : 10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla

Saat : 9:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Fatih

Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenyalı
Poligon
Salih Omurtak

Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Saat : 9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler

Saat : 9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çatalca

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gerçekli
Üçkonak
Kışla
Gereli

Saat : 9:30 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
İhsaniye
Ulamış
Turgut

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Saat : 10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Yeğenli

Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey

Saat : 9:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Ovacık
Bademler

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