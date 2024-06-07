İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi
Balcılar
Osmanlar
Dernekli
Saat : 9:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Akçenger
Saat : 9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran
Saat : 10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Saat : 9:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenyalı
Poligon
Salih Omurtak
Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Saat : 9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
Saat : 9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çatalca
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gerçekli
Üçkonak
Kışla
Gereli
Saat : 9:30 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
İhsaniye
Ulamış
Turgut
Saat : 10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Yeğenli
Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Saat : 9:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Ovacık
Bademler