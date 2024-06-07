İzmir’de elektrik kesintisi 7 Haziran Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...