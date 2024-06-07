İzmir’de toplu ulaşıma YKS ayarı | 8-9 Haziran İzmir İZBAN, ESHOT sefer saatleri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? YKS sınavına gireceklere toplu taşıma bedava mı olacak? Hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavı nedeniyle İzmir'de toplu taşıma sefer saatleri değiştirildi. İzmir'de 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günleri ESHOT otobüsleri ile metro ve tramvaylar ek seferlerle çalışacak.
ESHOT'TA YOĞUN HATLARA EK OTOBÜSLER
ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav yoğunluğu yaşanacak hatları ek otobüslerle takviye etti. Ayrıca; Bostanlı İskele – Tınaztepe (290), Tınaztepe – Bornova Metro (390), Tınaztepe – Yerleşke (412), Tınaztepe Üniversitesi – Halkapınar Metro (475), Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi (596), Tınaztepe – Fahrettin Altay Aktarma (690), Bakırçay Üniversitesi - Ulukent Aktarma Merkezi 2 (812), Tınaztepe - Şirinyer Aktarma Merkezi (878) hatlarındaki otobüs seferleri sınav saatlerine uygun olarak sıklaştırıldı.
Metro ve Tramvay seferleri
Metro seferleri, cumartesi ve pazar günleri, 06.00 - 06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30 - 20.00 saatleri arasında ise 6 dakikada bir hizmet verecek.
Konak Tramvayı, 06.00 - 07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 07.00-20.00 saatleri arasında ise 6 dakikada bir çalışacak.
Karşıyaka Tramvayı, 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 07.00 - 20.00 saatleri arasında ise 10 dakikada bir sefer yapacak.
Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat, 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 07.00 - 00.20 saatleri arasında ise 12 dakikada bir hizmet verecek.
Çiğli Tramvayı Mavi Hat ise 06.00 - 19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak
İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Üniversite sınavı günü İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.